Ekspert: Denne drik er perfekt for din krop under en hedebølge

Har du det varmt? Bare vent, det kan blive langt værre.

Dmi forventer ikke blot, at det varme vejr fortsætter, men det forventes også at tage et nøk opad. Vejrinstituttet har onsdag udsendt et forvarsel om en hedebølge fra fredag til søndag.

En hedebølge er, når temperaturen i gennemsnit er på over 28 grader tre dage i træk, og det forventes altså at ske i store dele af Jylland med undtagelse af dele på den jyske vestkyst.