Tørken bølger endnu engang indover Danmark.

Ugevis med et minimum af nedbør og høje temperaturer er måske et kærkomment vejrfænomen for solbadere og strandgæster, men det er en farlig cocktail for de danske haver.

»Men der er heldigvis meget, man kan gøre,« forsikrer haveekspert ved Videncentret Bolius, Berit Rørbøl.