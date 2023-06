Politiet har i al ubemærkethed indført en beløbsgrænse, der kan afgøre, om en sag om it-kriminalitet overhovedet skal efterforskes. Det sikrer politiet bedre mulighed for ikke at efterforske denne type sager. Politiet hemmeligholder den konkrete beløbsgrænse, fordi den vil give forbryderne opskriften på, hvordan de kan svindle uden at blive retsforfulgt.