Thomas Thomsen idømt forvaring for voldtægtsforsøg, drab og partering af Mia Skadhauge Stevn

Der var blandt dommerne og nævningerne fire stemmer for livstid, seks stemmer for forvaring og to stemmer for fængsel i 16 år.

»På baggrund af det er konklusionen forvaring,« lød det fra retsformand Lars Krunderrup.

Under sin strafprocedure tidligere torsdag, argumenterede specialanklager Mette Bendix for den strenge straf.

»Mia levede et lykkeligt liv uden fjender, men fordi hendes veje krydsede den tiltaltes den morgen, er hun her pludselig ikke mere,« sagde hun og fortsatte:

»Alt tydede på, at hun havde en fantastisk fremtid for sig. Hun havde hele livet foran sig. Det valgte tiltalte at sætte en stopper for.«