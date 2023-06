Manden har under sagen forklaret, at han samlede Mia Skadhauge Stevn op på Vesterbro i Aalborg klokken lidt over 6 den pågældende morgen.

Han ville give hende et lift hjem, men hun kunne eller ville ikke give sin adresse til ham. Han kørte dem til et skovområde hvor hun ifølge ham tog initiativ til at udføre en seksuel handling på ham.

Herefter kørte de længere ind ad skovvejen, hvor de ifølge manden besluttede sig for at stige ud af bilen for at have samleje. Her faldt kvinden ifølge hans forklaring, hvor hendes taskerem hang fast i noget ukendt. Ved faldet gjorde hendes nakke et »unaturligt ryk,« og hun døde kort efter i bagagerummet af hans bil.

Han har forklaret, at han ikke forsøgte at give hende livreddende førstehjælp eller køre mod hjælp, men at han i stedet kørte hende i stedet til sin bopæl i Flauenskjold, hvor han parterede liget i 231 dele og gemte det i to grave og skovbunden i Dronninglund Storskov. Det eneste forhold, han har erkendt.

Ifølge Anklagemyndigheden er den forklaring opspind. De mener i stedet, at manden samlede hende op med det formål at voldtage hende, og for at skjule den handling slog han hende ihjel og efterfølgende parterede liget i de mange dele for, at politiet ikke skulle kunne opklare, hvad der virkelig var sket.

Den udlægning af sagen - med undtagelse af påstanden om fuldbyrdet voldtægt - er de seks nævninge og tre dommere enige i.

»Disse forklaringer fremstår som særligt utroværdige og konstruerede til lejligheden,« lyder det i kendelsen, der desuden konkluderer, at han havde et seksuelt motiv.

Nævningetinget har i kendelsen lagt vægt på, at retsmedicinske vurderinger fastslog, at mandens forklaring om, hvordan hun døde er usandsynlig og kunne forkastet. I stedet er det retsmedicineres vurdering, at hun døde ved kvælning, selvom en endelig dødsårsag ikke kunne fastslås.

Retten finder det »bevist, at Mia, der som nævnt var meget spirituspåvirket, døde ved kvælning, mens hun var i tiltaltes varetægt.«

»Tiltales forklaring om det passerede må tilsidesættes som utroværdig og i strid med objektive beviser i sagen, herunder de lægelige oplysninger og stederne, hvor brystplastre, hårelastik og nøgler blev fundet. På den baggrund finder retten det bevist, at tiltalte dræbte Mia ved kvælning.«

Der blev fundet en række af kvindens ejendele steder, hvor de to den morgen ifølge manden ikke befandt sig, og det faktum får retten til at vurdere, at den 22-årige sygeplejestuderende forsøgt at flygte.

»Der er under disse omstændigheder grundlag for at antage, at forløbet i skovområdet ikke har været, som forklaret af tiltalte, men at fundene bærer præg af, at Mia har forsøgt at undløbe fra stedet.«