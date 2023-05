16/05/2023 KL. 19:25

Venstre angreb evakuering af »terrorister« – nu laver partiet samme kovending

Venstre kritiserede S-regeringen for en »dybt problematisk« kovending, der betød, at »terrorister« blev lukket ind i Danmark. Alligevel er partiet nu selv gået med til at hente en marokkansk kvinde hjem fra Syrien.