16/05/2023 KL. 11:33

For abonnenter

Politikere reagerer på »rystende« advarselsbrev fra overlæger

Den konservative formand for Region Midtjyllands hospitalsudvalg er »meget forundret« over, at ledelsen på omstridt kræftafdeling på AUH ikke er blevet afskediget oven på kræftskandalen. Hun vil dog ikke selv kræve fyringer.