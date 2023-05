16/05/2023 KL. 05:00

For abonnenter

»Vi er stærkt bekymrede for, at det hele kollapser«

Tre patientansvarlige overlæger på omstridt kræftafdeling på AUH placerer ansvaret for ulovlige instrukser hos afdelingens cheflæge og beskylder ledelsen for at have afgivet forkerte oplysninger til myndighederne.