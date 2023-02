Den kontroversielle, kinesiske app Tiktok trækker igen overskrifter verden over, efter EU-Kommissionen og EU-Ministerrådet har krævet, at ansatte sletter appen fra deres telefoner på grund af bekymring for databeskyttelse.

Samtidig fraråder Center for Cybersikkerhed (CFCS) danske ministre og ansatte i staten at have Tiktok installeret på deres tjenstlige enheder, og flere partier i Folketinget indstiller brugen af appen.