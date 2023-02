Det gælder også tjenestemobiltelefoner til blandt andre ministre og embedsmænd, som kan have ”behov for et højt sikkerhedsniveau.”

- I den forbindelse har CFCS i samarbejde med PET og Statens IT for nylig udarbejdet en håndbog i sikkerhed for mobile enheder.

- CFCS fraråder i ovennævnte håndbog anvendelse af TikTok på tjenstlige enheder, skriver CFCS.

Det oplyses også, at jo færre apps der er installeret på en enhed, jo færre ”potentielle sårbarheder og softwarefejl er der, som kan udgøre en sikkerhedsrisiko”.