CFCS oplyste torsdag til Ritzau, at centeret fraråder ansatte i staten at have TikTok installeret på tjenstlige enheder - herunder mobiltelefoner.

Centeret samarbejder med blandt andet statslige myndigheder om ”sikkerhed i statens it-løsninger.”

Det gælder også tjenestemobiltelefoner til blandt andre ministre og embedsmænd, som kan have ”behov for et højt sikkerhedsniveau.”

- I den forbindelse har CFCS i samarbejde med PET og Statens IT for nylig udarbejdet en håndbog i sikkerhed for mobile enheder.

- CFCS fraråder i ovennævnte håndbog anvendelse af TikTok på tjenstlige enheder, skrev CFCS torsdag.

Samme dag oplyste EU-Kommissionen og EU-Ministerrådet, at man har valgt at forbyde TikTok på de ansattes arbejdstelefoner.

TikTok er ejet af det kinesiske selskab Bytedance, der er mistænkt for at videregive oplysninger til styret i Beijing.

Selv mener selskabet, at beslutningen er baseret på ”grundlæggende misforståelser” ifølge en talsperson.

Hos De Radikale havde eksempelvis næstformand for folketingsgruppen, Samira Nawa, en TikTok-profil. Den havde 3700 følgere, men er nu slettet.

Også folketingsmedlem for De Radikale Zenia Stampe har fredag slettet sin profil.