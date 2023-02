Sussi Nielsen, der har været meget åben i offentligheden om Leos forværrende tilstand de seneste måneder, skriver selv på duoens fælles Facebook-side, at hun er glad for hilsnerne, parret har modtaget.

»Jeg er så utroligt taknemlig for alle de søde hilsner, vi har fået, det har varmet og hjulpet rigtigt meget i denne tid,« skriver hun og tilføjer:

»Jeg ved, at jeg kommer til at savne Leo rigtigt meget, men vi har begge haft det sådan, at det hjælper ikke at have ondt af det med sig selv, så jeg vil give slip på Leo og lade ham komme videre, til hvad der nu er på den anden side.«