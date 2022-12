Kunstig intelligens kan nu løse en universitetseksamen

Samtidig betyder det, at den ikke kan retfærdiggøre sine valg og forklare, hvorfor den vælger de ord, den gør.

De etiske dilemmaer ved kunstig intelligens har før været diskuteret. Den teknologiske udvikling gør derfor blot diskussionen endnu vigtigere.

- Der kommer til at være nogle lavpraktiske udfordringer som, hvordan eksaminerer vi vores studerende frem over, når de kan sidde og have adgang til et værktøj, der kan lave rigtig gode universitetsopgaver.

- Denne slags sprogmodeller sætter spørgsmålstegn ved autenticiteten af alt fra forskningsartikler til journalistik. I takt med, at vi begynder at læne os op ad disse modeller, deres analyser og deres gode råd, er vi naturligvis nødt til at spørge, hvad farerne er ved det, siger Anders Søgaard.