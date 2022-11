Black Friday er en fest for farlige kopivarer

Lokkende lave priser frister mange, når udsalgsdagen Black Friday ruller ud over landet på fredag.

Men mange køber - uden at vide det - forfalskede varer på nettet. Dermed risikerer forbrugerne både at købe sundhedsskadelige varer med ukontrollerede stoffer i og at støtte organiserede kriminelle.

Ikke mindst for unge kan det være svært at gennemskue slagtilbuddene. Tal fra den europæiske varemærkeorganisation, EUIPO, viser, at 4 ud af 10 unge mellem 15 og 24 år har købt kopivarer det seneste år uden at være klar over det.