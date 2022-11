Opslaget på Facebook har affødt flere hundrede kommentarer og heftig debat og aktivitet fra brugere, der med et glimt i øjet er lykkelige over, at de overlevede deres egen barndom.

Andre typer te kan også indeholde koffein, som børn ikke har godt af – og så kan te ifølge Fødevarestyrelsen hæmme små børns optag af jern.

Styrelsen fraråder også voksne at drikke te brygget fra en række øvrige planter, der indeholder PA i større mængder. Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside samlet et overblik over fødevarer, der indeholder uønsket kemi for små børn.