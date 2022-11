Borgerservice landet over har gennem sommeren og efteråret været lagt ned af borgere, der har haft brug for hjælp til at oprette deres MitID.

»Der er et stykke kommunikationsarbejde, som ikke har været gjort ordenligt,« siger Mark Korshøj Jensen, formand for landets borgerservicechefer i organisationen Borgerservice Danmark.

MitID blev lanceret i slutningen af 2021, og for 300.000 danskere er der altså endnu ikke mulighed for at benytte sig af adgangen. Det er dog ikke alle, der nødvendigvis føler et behov endnu, da 100.000 ikke har en netbank.

Digitaliseringstyrelsen registrerede i sidste uge 37.000 nye brugere. De seneste par måneder har det tal ligget mellem 20.000 og 27.000. Men det er ikke at sammenligne med det stormløb, som man oplevede i årets første måneder, hvor hundredtusinder fik MitID hver uge.