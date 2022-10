Hundredtusindvis står til afskæring fra netbank tirsdag

Ifølge Politiken har ventetiden på at få hjælp fra Borgerservice været helt oppe på en måned, mens den i den seneste opgørelse var omkring ti kalenderdage.

I forbindelse med udskydelsen gav Finanstilsynet bankerne et påbud om, at de ikke må give adgang til bankerne med NemID-nøglekortet efter den 31. oktober i år.

Her kan man normalt også bruge NemID uden nøglekortet, hvis man har eksempelvis NemID-appen, men bankerne traf den beslutning at lukke helt ned for brugen af NemID efter skæringsdatoen.

Processen har i flere omgange fået kritik blandt andet fra Ældre Sagen, hvis direktør, Bjarne Hastrup, mener, at det er ”en hel befolkningsgruppe”, som bliver udelukket, hvis man ikke giver tid og hjælp til at komme over på MitID.