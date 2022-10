Kirurger i opråb: Folk bliver for syge til at kunne opereres

En anden, Jørgen Mogens Thorup, som er formand for Dansk Børnekirurgisk Selskab, beretter om månedlange ventetider for unge drenge med betændelse i forhuden.

Han siger, at et den slags problemer let ville kunne løses, hvis der var tid.

Flere peger på behandlingsgarantien som et af problemerne. Garantien gør, at man kan blive behandlet på et privathospital, hvis det offentlige ikke kan udføre behandlingen inden for 30 dage. Det suger penge ud af hospitalernes budgetter.

Formand for Lægeforeningen Camilla Rathcke skriver på Twitter, at det er nødvendigt at justere behandlingsgarantien.

- Store udfordringer i sundhedsvæsenet på grund af personalemangel - patienterne venter unødigt længe. Vi er nødt til at justere behandlingsgarantien, så der skabes fleksibilitet til at prioritere de mest syge først, skriver Rathcke.