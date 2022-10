Midtjylland kunne drive et ekstra hospital, hvis regionen slap for udligning

Hvad kan man få for en rund mia. kr., hvis den bruges på sundhedsområdet?

2.000 nye sygeplejersker på fuld tid i et år, hvis de var til at opdrive. Og man kan faktisk drive et helt regionshospital som det i Randers eller Horsens i et år for godt og vel 1.000.000.000 kr.

Det betyder, at Region Midtjylland på papiret