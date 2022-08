Herlufsholm får ny rektor

- Vi har udelukkende gået efter kompetencer, men det er også historisk, at vi har peget på en kvinde, siger bestyrelsesformanden.

Gitte Nørgaards vigtigste opgaver bliver med formandens ord at give eleverne en tryg hverdag og genskabe tilliden til skolen.

- Vi skal sammen skabe en anden og mere moderne kultur som elever, ansatte, forældre og bestyrelse kan se sig selv i og tage ejerskab for, siger Jon Stokholm.

Herlufsholm er grundlagt som skole i det tidligere kloster i 1565 og er dermed Danmarks ældste kostskole.

Hen over sommeren har skolen, der blandt andet er kendt for at have en forældrekreds med en indkomst noget over det gennemsnitlige, været igennem en af sine måske største kriser.