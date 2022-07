Spøjst tilfælde, at yndlingsbogen netop handler om adelens fald og demokratiets fremkommen. Man fristes næsten til at trække tråde til Jon Stokholms nye virke, hvor han, som bestyrelsesformand for en adelig skole, skal forsøge at forandre skolens kultur for at genoprette det gamle ry.

Herlufsholm Skole har de seneste måneder været i stormvejr, efter at TV 2-dokumentaren ”Herlufsholms Hemmeligheder” afdækkede en kultur præget af vold, krænkelser, voldtægt og ydmygelser blandt eleverne.

Uanset hvad man må tænke om sammenligningen, kan man ikke komme uden om, at Jon Stokholm kan virke gammeldags.

»Det er jeg nok også, men jeg begår mig faktisk bedst blandt unge mennesker, som kan udfordre mine synspunkter. Omvendt udfordrer jeg også deres, og det er sådan en kultur, jeg gerne vil være med til at skabe på Herlufsholm. En kultur, hvor vi får en dialog bestyrelsen, skolen og eleverne imellem. På den måde skal folk selv finde løsningerne og dermed selv få ejerskab over løsningerne. Min opgave er at være facilitatoren i det henseende,« fortæller han.