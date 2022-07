22/07/2022 KL. 06:10

Tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby forarget over årelang forsinkelse: »Der er jo mennesker, der dør«

Som sundhedsminister for Venstre stod Ellen Trane Nørby i spidsen for aftalen fra 2019 om nye regler for organdonation – men de er endnu ikke blevet til virkelighed.