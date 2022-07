Allerede i begyndelsen af 2020 skulle det have været muligt at donere organer fra hjertedøde – og ikke kun hjernedøde, sådan som det ellers har været kriteriet for organdonorer her i landet siden 1990.

Manøvren har til hensigt at skaffe markant flere donorer og dermed også at afkorte ventelisterne. Men endnu venter patienter og læger på landets transplantationscentre på grønt lys fra Sundhedsstyrelsen.