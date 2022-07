KL beder ministre om klare regler for skoleelevers data

KL kalder regeringens politiske linje på dataområdet for ”restriktiv” og skriver videre, at det kan blive nødvendigt at kompensere kommunerne.

- Der findes og kan opbygges andre løsninger. Så hvis regeringen ønsker at fastholde denne restriktive linje, så kan det godt lade sig gøre. Men det vil blive meget dyrt.

- Der vil være brug for, at vi drøfter, hvordan kommunerne vil blive kompenseret for de meget store udgifter, skriver KL.