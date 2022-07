16/07/2022 KL. 19:30

Nyt forbud kan ramme folkeskolerne i halvdelen af landets kommuner

I en ny afgørelse forbyder Datatilsynet Helsingør Kommune at bruge Chromebooks og Googles læringsplatform, indtil kommunen har dokumenteret, at skoleelevernes data ikke bliver misbrugt af den internationale tech-gigant. Afgørelsen kan få betydning for skoler i næsten halvdelen af landets kommuner. Google afviser, at der er et problem.