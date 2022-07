Datatilsynet: Forbud mod Chromebooks gælder kun i Helsingør

Han siger, at det kun er i Helsingør Kommune, at forbuddet mod at behandle personoplysninger ved brug af Chroomeboks og programpakken Google Workspace gælder.

For Datatilsynet har ikke taget stilling til, om andre kommuner også overtræder reglerne for gdpr ved at bruge Chroomeboks.

- Opfordringen til andre kommuner, der kan have samme problemer, går primært på, at de får lavet de samme undersøgelser og gør sig de samme overvejelser, siger Allan Frank til Berlingske.

Han bliver af avisen spurgt, om det er tilsynets vurdering, at ”det, der er gået galt i Helsingør Kommune, skyldes fejl, som kommunen har lavet, eller skyldes problemer med den måde, Chromebooks fungerer på”.