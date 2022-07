16/07/2022 KL. 19:00

I en hidtil ukendt sms reflekterede Magnus Heunicke over sit eget ansvar i minksagen

Sundhedsminister Magnus Heunicke slap for kritik af Minkkommissionen. Men en hidtil ukendt sms viser, at han tidligt i minksagen selv overvejede sit ansvar for den kaotiske proces, der endte med en beslutning uden lovgrundlag.