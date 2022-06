- Sådan en kultur skaber problemer for de svage. De stærke skal jo nok klare sig, siger han.

Jon Stokholm er mandag aften blevet udpeget som skolens nye formand, efter at den siddende bestyrelse meldte sin afgang efter et ekstraordinært møde lørdag.

Det skete på baggrund af en kritisk rapport fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der konkluderer, at bestyrelsen ikke har levet op til sit ansvar om at skabe trivsel bag eleverne.

Jon Stokholm vil forsøge at bruge den kritik som rettesnor for, hvor og hvordan kulturen på skolen har brug for at ændre sig.