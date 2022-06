Herlufsholm får hård kritik i en undersøgelse fra Børne- og Undervisningsministeriet, som mener, at skolen har brudt loven i så alvorlig grad, at den skal betale knap otte måneders statstilskud tilbage.

Skolen har ikke sørget for at afhjælpe elevers mistrivsel, lyder det, og søndag meddelte kronprinsparret, at prins Christian stopper på Herlufsholm Kostskole, og at prinsesse Isabella alligevel ikke begynder i 9. klasse på skolen efter sommerferien.