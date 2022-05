Det er en test på humanismen at sende asylansøgere til Rwanda.

Det mener den konservative formand, Søren Pape, som »i bund og grund« ikke bryder sig om at skulle flyve asylsøgere langt væk, men dog støtter idéen, hvis det kan lade sig gøre.

Udtalelserne får Dansk Folkeparti til at beskylde ham for at vakle.