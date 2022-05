09/05/2022 KL. 06:00

Danmark satte selv fokus på anklager om tortur i Rwanda

Samtidig med at Danmark arbejder på at flyve asylansøgere til Rwanda, har man fra officiel dansk side udtrykt bekymring for mulig tortur i landet. Det skete til et møde i FN. Blandt andet er der mistanke om, at folk tortureres på militære faciliteter, og at tortur anvendes til at fremtvinge tilståelser. Ifølge udlændingeminister Kaare Dybvad er der behov for et nyt asylsystem, og så hjælper det ikke at »pege fingre«.