I TV 2-dokumentaren »Herlufsholms hemmeligheder« fortæller 50 tidligere elever fra kostskolen, hvordan mobning, vold og krænkelser er en del af hverdagen på den traditionsrige kostskole ved Næstved.

Det har fået flere til at reagere. Statsminister Mette Frederiksen skrev i går på Facebook:

»Jeg så i går dokumentaren om Herlufsholm. Det er utilgiveligt. Ingen dreng eller pige i Danmark skal udsættes for vold, overgreb, systematiske krænkelser eller voldtægt. Og slet ikke på en skole, hvor trygheden for det enkelte individ burde være et indiskutabelt grundvilkår.«