Det er ikke tit, at kongehuset kommenterer en tv-udsendelse. Det skete på Instragram torsdag aften som en reaktion på TV 2-dokumentaren ”Herlufsholms Hemmeligheder”, og det fortæller i sig selv, at det ikke er en almindelig dansk skole, der er udsat for heftig kritik.

Herlufsholm Kostskole blev oprettet i 1565, og siden har