I forårssolens sidste stråler samledes mange hundrede mennesker både i Aarhus og København for at knytte et bånd i tid og rum. Og sjældent har de mange kilometers afstand mellem Danmark og det krigshærgede Ukraine været kortere, og aldrig har et tidsrum på 77 år føltes som en slags nutid.

For netop sammenfaldet mellem Danmarks befrielse den 4. maj 1945 og den aktuelle besættelse af Ukraine var et gennemgående tema ved de to arrangementer, som er kommet i stand i et samarbejde mellem Jyllands-Posten og Politiken.