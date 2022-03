»Kan I se os? Kan I, please, fortælle, om I kan se os?«

I den store landstingssal stod folketingsmedlemmer fra alle politiske partier med høretelefoner på ørerne. Klar til at lytte til den simultantolkede version af budskaberne fra manden, som har været på virtuel offensiv i vestlige parlamenter siden den russiske invasion. Undervejs har han udskammet specifikke virksomheder for at fortsætte deres forretninger i Rusland, krævet skarpere sanktioner mod det russiske regime og bedt de vestlige lande om ekstra hjælp.