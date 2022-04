Ukrainere sikres gratis lægehjælp, mens de søger om ophold

- Der er behov for at sikre, at de får de nødvendige sundhedsmæssige ydelser for eksempel behandling for kroniske sygdomme og smertelindrende tilbud i perioden, indtil de opnår midlertidig opholdstilladelse.

- Derfor udvider vi nu retten til nødvendige sundhedsmæssige ydelser, siger han.

Det er en ny bekendtgørelse, som hjælper ukrainerne. Baggrunden for bekendtgørelsen er, at der i særlov ikke var taget højde for lægehjælp. Det hul skal bekendtgørelsen nu dække.

Ministeriet oplyser, at bekendtgørelsen gælder ukrainere, som er indkvarteret både privat, kommunalt eller på eksempelvis et asylcenter.