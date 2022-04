Lægehjælp er på vej til flygtninge fra Ukraine. Uanset hvor de bor – og om de har søgt om opholdstilladelse

En hjælpende lægehånd er på vej til de mange tusinde ukrainske flygtninge, som ikke hidtil har kunnet få samme hjælp til deres dårligdomme på niveau med andre asylsøgere, der på et klassisk asylcenter hos typisk Røde Kors.

Mange af de ca. 30.000 ukrainere, som skønnes at have søgt tilflugt i Danmark fra krigen i deres hjemland, bor enten privat hos familie og venner eller er indkvarteret kommunalt – måske på et tidligere plejehjem. Og dermed har de ikke kunnet blive tilset af en læge, men kun kunnet få akut lægehjælp, hvis de kommer ud for en ulykke eller bliver så syge, at de skal på hospitalet.