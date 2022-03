309 ukrainere har fået opholdstilladelse efter særlov

Samme dato havde omkring 10.200 ukrainere påbegyndt en ansøgning om opholdstilladelse i Danmark ved at bestille en tid hos Udlændingestyrelsens Borgerservice.

Antallet af ansøgere dækker over voksne over 18 år. Det indebærer, at børn ikke tæller med i statistikken.

Det samlede antal børn og voksne fremgår ikke af Udlændingestyrelsens statistikker.

Onsdag havde 1978 ukrainere søgt om asyl, siden Rusland indledte invasionen af Ukraine den 24. februar.

Det forventes dog, at flere vil opgive asylansøgningen og i stedet søge om opholdstilladelse via den nye særlov. Samtidig kan der være ukrainere, som både har søgt asyl og ophold via særloven.