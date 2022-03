Efter en faldulykke fra taget af et hønsehus i 2014 blev han bragt til Odense Universitetshospital. Her opstod et akut behandlingsbehov, mens han var bevidstløs.

Lægerne vurderede, at en blodtransfusion var nødvendig for at redde mandens liv.

Ifølge kvinden valgte lægerne at se bort fra mandens religion, da de gav ham blod. Og det mener hun er en krænkelse af hans selvbestemmelsesret og diskriminerende overfor medlemmer af Jehovas Vidner.