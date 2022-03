Danmark skal »så hurtigt som muligt« vriste sig fri af Putins gas. Nu bliver to sukkerfabrikker på Lolland-Falster hvirvlet ind i debatten

Et helt centralt element i aftalen er uafhængighed af russisk naturgas. Det skal Danmark »så hurtigt som muligt« gøre sig fri af, sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde.

Men alligevel risikerer regeringen ad omveje at gøre det præcist modsatte: at øge Ruslands magt ved at gøre Europa mere afhængig af fossil og sort naturgas.