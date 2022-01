Dansk studie: Ny undervariant af omikron er mere smitsom end den gamle

Undervarianten BA2, der er den dominerende variant i Danmark, er mere smitsom end undervarianten BA1. Begge er undervarianter af omikron.

Det viser et dansk husstandsstudie, der fortsat er under fagfællebedømmelse, skriver Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Er en person i hjemmet smittet med BA2, er der generelt 39 procent risiko for, at en anden person i samme hjem bliver smittet inden for den første uge. Med BA1 er der 29 procent risiko for videresmitte.