Snart er det slut med mundbind i bussen, coronapas i lommen og et nedlukket natteliv. Langt de fleste restriktioner forsvinder, når mandag bliver til tirsdag, til trods for at smittetallene aldrig har været højere. Det første bekræftede smittetilfælde med den nye coronavirus blev bekræftet i Danmark den 27. februar 2020. Små to år senere er status følgende:

Der har i alt været 1.742.569 bekræftede smittetilfælde .

. Hospitalerne har håndteret 31.043 coronarelaterede indlæggelser .

. 3.755 er døde efter smitte med coronavirus.

efter smitte med coronavirus. Der er foretaget 60.566.463 pcr-test og 59.123.922 lyntest. Langt størstedelen af dødsfald efter coronasmitte er sket i den ældre del af befolkningen og blandt personer med underliggende sygdomme. Det samme billede tegner sig, når man ser nærmere på de personer, der har været indlagt med covid-19.

I øjeblikket raser epidemien med den særligt smitsomme omikronvariant, og flere dage har der været over 50.000 nye smittetilfælde.

Statens Serum Institut (SSI) forventede tidligere, at epidemien ville toppe i slutningen af januar eller begyndelsen af februar. Men fordi en undervariant af omikron – BA.2 – er kommet til og tilsyneladende er ekstra smitsom, vurderer SSI, at smittebølgen kan blive højere og komme til at strække sig længere ind i februar. Smitten har fat i hele landet og i alle aldersgrupper, men særligt skoleeleverne er leveringsdygtige i positive coronatest i disse uger. Blandt de 6-11-årige har godt 6 pct. således været smittet alene den seneste uge.

Når samfundet trods de tårnhøje smittetal alligevel bliver genåbnet, er argumentet, at antallet af indlæggelser langtfra har fulgt kurven for smitte. I øjeblikket er der 948 indlagte med coronavirus – omtrent samme antal som for et år siden, hvor smittetallet toppede omkring 4.000. Samtidig er der heller ikke samme pres på intensivafdelingerne.

Forklaringen på afkoblingen mellem smittetilfælde og indlæggelser er blandt andet, at størstedelen af befolkningen er blevet vaccineret, og at omikronvarianten godt nok er mere smitsom, men ikke fører til lige så alvorlig sygdom. Samtidig har en stor del af befolkningen nu været smittet med coronavirus, hvilket også hjælper på immuniteten.

