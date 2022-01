Fagforening: Nedsættelse af dimittendsats straffer de unge

Men nedsættelserne rammer helt forkert, da det blandt andet kan betyde, at de unge ikke længere ser pointen i at være medlem af en a-kasse.

I en ny politisk aftale indgået fredag af regeringen og fire politiske partier nedsættes dagpengesatsen for nyuddannede dimittender under 30 år, der ikke er forsørgere, til 9514 kroner efter de første tre måneders dagpenge.

Det mener Camilla Gregersen, der er formand for fagforeningen DM, der tidligere hed Dansk Magisterforening.

- Hvis de studerende ikke længere melder sig ind i a-kasser, fordi dagpengesatsen er for lav, vil det ødelægge hele fødekæden i dagpengesystemet, siger hun.

I aftalen fremgår det også, at dimittendsatsen for nyuddannede over 30 år nedsættes til 12.018 kroner. Samtidig forkortes dimittenders dagpengeperiode fra to år til et år.

Ifølge Camilla Gregersen vil det ikke hjælpe at sætte dagpengesatsen ned, da et af de store problemer er, at arbejdsgiverne ikke er villige til at give dimittenderne deres første arbejde.