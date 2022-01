21/01/2022 KL. 20:08

Aftale på plads: Sådan skal der skaffes ekstra hænder til de ledige stillinger

Dagpengene omlægges, skatten skal sænkes, og der lægges op til at åbne yderligere for udenlandsk arbejdskraft. Efter lange forhandlinger har regeringen landet en politisk aftale, der skal presse og lokke unge og ældre til at tage en ekstra tørn.