Albertslund Kommune afviser »af principielle årsager« at betale i alt 50.000 kr. i godtgørelse for diskrimination til to muslimske kvinder, der fik afbrudt deres praktik på en folkeskole, fordi de nægtede at give hånd til mænd.

Det har byrådets økonomiudvalg med borgmester Steen Christiansen (S) i spidsen besluttet på et møde den 22. december 2021, fremgår det af referatet.