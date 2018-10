Kun for mænd: Flere jobopslag er skjult for kvinder på Facebook

Flere virksomheder vælger at vise bestemte jobannoncer kun til mænd via Facebook. Det viser en kortlægning foretaget af Orientering på P1.

Et eksempel er firmaet Rockcrew, som leverer mandskab til sceneteknik. I september havde de en jobannonce på Facebook med overskriften “Wanted - Bliv stagehand hos Rockcrew.” Annoncen blev kun vist til mænd.

Det samme var også tilfældet med en jobannonce fra bilforhandleren Ejner Hessel, som på Facebook har søgt efter en mekaniker.

Og i et tredje eksempel stod der "Se alle ledige PHP-jobs på IT-jobbank" i en annonce på Facebook, , der ikke kunne ses af kvindelige Facebook-brugere.

Dansk Kvindesamfund mener, at virksomhederne bør stoppe med denne form for adfærd.

»Det er ikke kun moralsk forkasteligt, at virksomheder kan kønsdiskriminere med jobannoncer. Det er også potentielt ulovligt og uetisk, siger Ulla Müller, der er næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund, til Orientering på P1.

Erhvervsjura Friske gutter søges! Ligebehandlingsloven gælder også ved annoncering i en Facebook-gruppe.

Eksperter vurderer, at fremgangsmåden kan være i strid med Ligebehandlingsloven, og i USA er ni virksomheder blevet sagsøgt for forskelsbehandling på grund af lignende jobannoncer på Facebook.

Hos virksomhederne forsvarer man brugen af selektiv annoncering, idet man betaler for hver visning af ens opslag, når man annoncerer på facebook.

»At målrette betyder for os, at vi får mere for pengene og ikke spilder vores reklamekroner, skriver Kent Salling Fløe, der er administrerende direktør i Rockcrew, i en mail til P1 Orientering.

»Mænd er klart stærkere end kvinder, samt højere, og det har stor betydning, når der skal tømmes lastbiler eller bygges scener. Vi har kvinder på holdet, men de kan kun bruges, når de mixes ind sammen med en flok mænd,« lyder det Rockcrews direktør.

Sådan bruger du de sociale medier i jobsøgningen

Og hos Jobindex, der ejer IT-Jobbank, mener man ikke, at der er noget juridisk problem i at målrette den type Facebook-annoncer til mænd.

»Det er markedsføring af IT-jobbank, og der må man gerne lave målrettet markedsføring mod bestemt grupper. PHP-programmører og it-job er mest mænd, så derfor har vi målrettet denne annonce mod dem,« forklarer Kaare Danielsen, der er topchef for Jobindex.

Ejnar Hessel forklarer, at det er et grundvilkår på Facebook at segmentere annoncer. Men de har også forhørt sig hos deres brancheorganisation, DI, som vurderer, at målretningen mod mænd er indenfor lovens rammer.

DI bekræfter overfor Orientering på P1, at målretningen af jobopslag mod mænd på Facebook er indenfor lovens rammer efter deres vurdering.