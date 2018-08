Kovending inden Obama-besøg: Forening har trukket pengeansøgning tilbage

Der kommer ikke til at blive brugt regionale skattekroner, når den tidligere amerikanske præsident Barack Obama kommer på besøg i Kolding næste måned.

Det står klart, efter Business Kolding har trukket sin ansøgning til Region Syddanmark om økonomisk støtte til besøget tilbage. Det oplyser DR P4.

Erhvervsforeningen havde ellers søgt om et tilskud på 750.000 kr. til arrangementet.

»Vi indsendte ansøgningen om at få støtte fra kulturpuljen, fordi vi havde et ønske om at se, om det kunne lade sig gøre at åbne arrangementet en smule mere op. Men efter den modtagelse, som det har fået, som har været af en lidt negativ karakter fra flere fronter, så besluttede vi, at det har vi sådan set ikke brug for,« forklarer direktøren i Business Kolding, Morten Bjørn Hansen, til DR P4 Trekanten.

Formanden for Region Syddanmark, Stephanie Lohse (V), oplyser til mediet, at hun har stor respekt for, at Business Kolding har valgt at trække ansøgningen tilbage.

Trods manglende støttekroner er man hos Business Kolding af den overbevisning, at Obama-besøget stadig bliver til noget. Man vil dog ikke løfte sløret for, hvor pengene i stedet skal findes.

Barack Obama skal efter planen besøge Syddansk Universitet (SDU) den 28. september.

Her skal han deltage i en såkaldt Q&A-session med forretningsledere, studerende og fremtrædende personer i byen som publikum under overskriften "A Conversation with President Barack Obama".