USA's tidligere præsident Barack Obama kommer til Danmark, når han den 28. september besøger Syddansk Universitet (SDU) i Kolding.

Det oplyser den erhvervsdrivende fond Business Kolding i en pressemeddelelse.

Obama: »Mænd har gået mig på nerverne på det seneste«

Obama deltager i en såkaldt Q&A-session med forretningsledere, studerende og fremtrædende personer i byen som publikum under overskriften "A Conversation with President Barack Obama".

»Ved denne begivenhed vil nuværende og kommende ledere få mulighed for at opleve præsident Obama på første hånd. Alle kan forvente at blive inspirerede,« udtaler Koldings borgmester Jørn Pedersen om arrangementet, som Business Kolding står bag.