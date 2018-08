Arrangør beder region om 750.000 kr. til Obama-besøg

Barack Obama kommer til Kolding. Så langt så godt.

Men hvem skal være med til at betale for gildet? Tilsyneladende mangler der stadig et par brikker i det økonomiske puslespil. I hvert fald har arrangøren bag besøget fra den tidligere amerikanske præsident bedt Region Syddanmark om økonomisk opbakning.

Barack Obama i Danmark Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama (januar 2009 til januar 2017) kommer til Kolding den 28. september.

Han deltager i en såkaldt Q&A-session med forretningsledere, studerende og fremtrædende personer i byen som publikum under overskriften "A Conversation with President Barack Obama".

Der er plads til 400 inviterede gæster og 200 studerende fra regionen. Bl.a. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) agter at deltage.

Arrangøren, foreningen Business Kolding, har ansøgt Region Syddanmark om et tilskud på 750.000 kr. ekskl. moms fra regionens kulturpulje til at gennemføre arrangementet på Syddansk Universitet Kolding den 28. september. Det kan man læse i dagsordenen for det møde, regionens forretningsudvalg skal holde onsdag eftermiddag.

Kolding-borgmester om besøg af Obama: »Jeg fik beskeden på den tyske motorvej«

»Arrangementet vurderes at give en markant profilering med deraf afledte positive effekter for Region Syddanmark,« står der bl.a. om Obamas besøg. De politikere, der skal tage stilling til, om arrangementet delvist skal finansieres med skattepenge, er dog på forhånd splittede. For der er tale om et arrangement, som en ganske lille procentdel af borgerne får adgang til.

Det drejer sig om 400 inviterede gæster og 200 af regionens studerende. Og - hvis regionen giver det ønskede tilskud - også et antal af Region Syddanmarks ansatte.

På trods af ekspræsidentens star quality, skal man vise rettidig omhu med skatteydernes penge, siger et af udvalgets medlemmer, Morten Weiss-Pedersen (K), bl.a. til JydskeVestkysten. Enhedslistens Vibeke Syppli Enrum afviser helt, at regionen skal støtte Obama-besøget.

Hvordan får man Obama til lægge vejen forbi Kolding? USA's 44. præsident, Barack Obama, besøger Kolding på Syddansk Universitet den 28. september. Koldings borgmester kalder det »en vild idé, der blev til virkelighed«.

Mere positiv er regionsrådsformand Stephanie Lose fra Venstre, som godt kan se fidusen i, at Kolding bliver promoveret af en mand som Barack Obama, som på den måde indirekte vil være til glæde for borgerne og erhvervslivet, selv hvis de ikke kan deltage i arrangementet.

Ifølge avisen ønsker arrangøren ikke at oplyse det fulde beløb, som besøget kommer til at stå i. Man har, skriver JydskeVestkysten, aftalt med de amerikanske partnere, at der ikke skal sendes regnskaber til regionen. I dagsordenen for onsdagens møde, lyder det, at arrangementet støttes med et markedsføringssponsorat fra Kolding Kommune. Syddansk Universitet og Nordea bidrager også økonomisk som samarbejdspartnere, står der.

Viceformanden i regionen, Poul-Erik Svendsen (S) siger til TV Syd, at han gerne vil have indblik i økonomien for arrangementet for at kunne vurdere situationen, mens Villy Søvndal fra SF siger til netavisen Pio, at han har brug for at vide, om Business Kolding har søgt midler i andre offentlige kasser.

Kulturpuljen i Region Syddanmark har årligt i omegnen af syv mio. kr. til kulturprojekter.