Krav om bedre brandsikring af ældre på plejehjem

Ved de udbrændte boliger på plejecentret Farsøhthus i Allingåbro, hvor tre ældre kvinder omkom for nylig, leder politi og brandvæsen stadig efter en forklaring på den tragiske brand, der udviklede sig enormt hurtigt. Fem beboere er flyttet til et andet plejehjem i Grenaa, og krisepsykologerne har stadig deres gang på plejecentret.

»Sådan en oplevelse kommer man ikke over lige med det samme, men vi prøver stille og roligt at vende tilbage til hverdagen. Men ingenting bliver jo helt som før, når vi har mistet tre beboere,« siger Søs Fuglsang, sundheds- og omsorgschef i Norddjurs Kommune.

Selv om brandårsagen i Allingåbro endnu ikke er klarlagt, rejser der sig et krav om bedre brandsikring af plejeboliger.

»Ældre mennesker kan ganske enkelt ikke tåle at blive forbrændt - et brandsår på størrelse med en hånd kan medføre døden hos en 80-årig, hvor det hos yngre mennesker ikke vil være andet end en ubehagelig gene. Derfor skal der gøres noget ekstra ud af sikkerhedsudstyret, hvor der bor ældre,« fastslår direktør Kasper Skov-Mikkelsen fra Sikkerhedsbranchen, der samtidig er leder af organisationen BrandBevægelsen, hvor en lang række offentlige og private institutioner har sat sig sammen for at forebygge brandulykker.

Helt konkret peger han på, at mange plejeboliger er bygget efter tidligere bygningsreglementer og derfor udstyret med gammeldags alarmer, der alene reagerer på varme - og derfor tænder langt senere end mere moderne røgalarmer.

Den fløj, som blev hærget af brand på plejecentret Farsøhthus, er fortsat lukket, mens brandfolk og politi leder efter brandårsagen.

Ældre Sagen bakker kravet op og peger samtidig på, at plejehjem bør indrette fælles rygerum til de ældre, ligesom organisationen peger på rygeforklæder og mobile sprinkleranlæg som forebyggelse af brande hos ældre.

61 døde

Ifølge Beredskabsstyrelsen døde 61 personer ved brande i 2017, og mere end hver femte var over 80 år. Ved udgangen af juni i år er 31 døde i forbindelse med brande - det er uden de tre omkomne fra Farsøhthus, som i øvrigt var udstyret med relativt nye alarmer, der reagerer ved både varme- og røgudvikling.



Når ældreordfører Astrid Krag (S) rejser spørgsmålet om større sikkerhed på plejehjem er det ikke en kritik af den konkrete indsats i Allingåbro, men mere et ønske om at få sat generel fokus på området.

»Vi ser desværre ofte, at det er ældre, som omkommer i brande, og det er vigtigt, at man netop på plejehjem har det bedste og nyeste udstyr, for disse mennesker kan typisk ikke hjælpe sig selv ud,« siger hun, der onsdag stillede spørgsmål om sagen til ældreminister Thyra Frank (LA). Hun har desuden bedt om at få ministerens vurdering af normeringerne på landets plejehjem.

Brandsikringen hører til under transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), men han ser tiden an:

To døde

»Ulykken viser, at brandsikkerhed skal tages meget alvorligt, men det er for tidligt at drage nogen konklusioner ud fra den konkrete hændelse, da både politiet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har igangsat undersøgelser af ulykken.«

Ved branden kom yderligere to ældre kvinder til skade og måtte indlægges til behandling. De er dog udskrevet, men den ene er genindlagt på grund af røgforgiftningen, men er ikke i kritisk tilstand.

»Vi venter hende snart hjem igen,« siger Søs Fuglsang.